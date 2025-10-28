Kocaeli'de çay ocağındaki silahlı saldırının zanlısı yakalandı

Olay, Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Y.K.T., masada oturan bir kişiyi tabancayla ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin Y.K.T. olduğu belirlendi. Şüpheli, 27 Ekim 2025 günü İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA