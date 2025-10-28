HABER

Kocaeli'de çay ocağındaki silahlı saldırının zanlısı yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çay ocağında bir kişiyi silahla yaralayan saldırgan, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

Olay, Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Y.K.T., masada oturan bir kişiyi tabancayla ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin Y.K.T. olduğu belirlendi. Şüpheli, 27 Ekim 2025 günü İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

(İHA)

28 Ekim 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli silahlı saldırı
En Çok Aranan Haberler

