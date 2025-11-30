Kocaeli’de çöp kamyonu tramvaya çarptı: 3 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Alikahya Fatih Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı’nda meydana geldi. İzmit Belediyesi’ne ait çöp kamyonu, Alikahya Fatih Mahallesi istikametine seyir halinde olan tramvaya çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tramvayın ilk vagonu ağır hasar alarak raydan çıktı. Kazada çöp kamyonu sürücüsü, yanındaki temizlik işçisi ve tramvayda bulunan bir yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler, raydan çıkan vagonu tekrar raya oturtmak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle bölgedeki tramvay seferleri durduruldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır