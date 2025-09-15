HABER

Kocaeli'de dehşete düşüren görüntü: Çocuklarını okula götüren babanın boğazını sıkıp tokat attı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki çocuğunu okula götüren babaya, süratli gittiği için uyardığı cip sürücüsü tarafından tokat atıldı. Sürücünün, çocukların gözü önünde babanın boğazını tutup tokat attığı anlar kameraya yansıdı. Kan donduran güvenlik kamerasına yansırken, babanın şikayetçi olacağı bilgisine ulaşıldı.

Kocaeli'de dehşete düşüren görüntü: Çocuklarını okula götüren babanın boğazını sıkıp tokat attı!

Korkunç olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba, iddiaya göre süratli bir şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı.

Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti.

Kocaeli de dehşete düşüren görüntü: Çocuklarını okula götüren babanın boğazını sıkıp tokat attı! 1

Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girdi.

Kocaeli de dehşete düşüren görüntü: Çocuklarını okula götüren babanın boğazını sıkıp tokat attı! 2

Tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden sürücü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat attı.

Kocaeli de dehşete düşüren görüntü: Çocuklarını okula götüren babanın boğazını sıkıp tokat attı! 3

Bu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Babanın şikayetçi olacağı öğrenildi.

(İHA)

