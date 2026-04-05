HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kocaeli'de dereye düşen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yahya Kaptan Mahallesi Bestekar Amir Ateş Caddesi'nde seyreden M.E. (43) idaresindeki kamyonet, demir korkulukları kırarak Akarca Deresi'ne düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından araçtan çıkarılarak sedyeye alınan yaralı, sepetli araç yardımıyla ambulansa taşındı.

Sağlık görevlilerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.E, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin demir korkulukları kırarak dereye düşmesi yer alıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.