Kocaeli’de havaya ateş açan çocuğa para cezası

Olay, dün Yenişehir Mahallesi Arkan Sokak’ta meydana geldi. Yaşları 18’den küçük olduğu tahmin edilen 3 çocuk yolda yürürken içlerinden biri elindeki tabancayla havaya iki el ateş etti. Şans eseri yaralanan olmazken, olay anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çocuğun havaya ateş etmesi ve ardından yanındaki iki arkadaşıyla birlikte sokakta yürüdüğü anlar yer aldı.

15 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, silahın kuru sıkı tabanca olduğunu tespit etti. Kuru sıkı tabancaya el konulurken, havaya ateş eden çocuğa 15 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçu kapsamında da tahkikat başlatıldığı bildirildi.

