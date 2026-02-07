HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kocaeli’de havaya ateş açan çocuğa para cezası

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolda yürürken kuru sıkı tabancayla havaya ateş açan çocuğa 15 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kocaeli’de havaya ateş açan çocuğa para cezası

Olay, dün Yenişehir Mahallesi Arkan Sokak’ta meydana geldi. Yaşları 18’den küçük olduğu tahmin edilen 3 çocuk yolda yürürken içlerinden biri elindeki tabancayla havaya iki el ateş etti. Şans eseri yaralanan olmazken, olay anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çocuğun havaya ateş etmesi ve ardından yanındaki iki arkadaşıyla birlikte sokakta yürüdüğü anlar yer aldı.

Kocaeli’de havaya ateş açan çocuğa para cezası 1

15 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, silahın kuru sıkı tabanca olduğunu tespit etti. Kuru sıkı tabancaya el konulurken, havaya ateş eden çocuğa 15 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçu kapsamında da tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Kocaeli’de havaya ateş açan çocuğa para cezası 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgunYalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun
Netanyahu, Trump ile bir araya gelecekNetanyahu, Trump ile bir araya gelecek

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli silah çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Icardi imzayı atıyor! Galatasaray'dan yeni sözleşme teklifi

Icardi imzayı atıyor! Galatasaray'dan yeni sözleşme teklifi

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.