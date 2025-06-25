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Kocaeli'de hurda sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi'ndeki hurda sahasında saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Kocaeli'de hurda sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Gebze'ye bağlı Kirazpınar Mahallesi'ndeki hurda sahasında, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi'ndeki hurda sahasında saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

(DHA)

25 Haziran 2025
25 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze
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