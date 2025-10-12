HABER

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı! 2 kişi yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Ayhan A. idaresindeki otomobil ile Mehmet Akif E. yönetimindeki otomobil, Mutlukent mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Ayhan A’nın kullandığı araç takla atarken, diğer otomobil bariyere çarparak durabildi.

Kazada Mehmet Akif E. araçtan yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet Akif E, ilk müdahalenin ardından Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ayhan A. ise ambulansta ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde trafik bir süre kontrollü sağlandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

