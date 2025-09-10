HABER

Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde D-100 karayolunda 2 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolunun Körfez ilçesi Atalar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Murat Ç. idaresindeki 17 AEE 818 Opel marka otomobil ile aynı istikamette seyreden Cevdet Ç. yönetimindeki Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇLARDA YANGIN RİSKİNE KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kazada hasar alan araçlarda yangın riskine karşı gerekli önlemler alındı. Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

