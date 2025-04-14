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Kocaeli’de ‘İmamoğlu’ protestolarında tutuklanmışlardı! 6 kişi tahliye edildi

Kocaeli'de Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolarda gözaltına alınıp sevk edildiği mahkemece tutuklanan 6 kişi, son bir haftada her gün bir tutuklu olmak üzere tek tek adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Kocaeli’de ‘İmamoğlu’ protestolarında tutuklanmışlardı! 6 kişi tahliye edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolarda gözaltına alınan toplam 113 kişiden 28’i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sevk edildiği mahkemece hakim karşısına çıkan 79 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gösterilere katılan E.D. ve Ş.E. ‘Kanunu aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma’ suçundan, B.Y. ‘Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçundan, K.K., M.T. ve B.A. ise ‘Toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANAN KİŞİLERİN TAMAMI TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklamalara yönelik avukatların itirazlarını inceleyen mahkeme, son hafta içinde her gün bir tutuklu olmak üzere 5 kişiyi adli kontrol şartıyla tek tek tahliyesine karar verirdi. Tek tutuklu olarak kalan B.A. da yapılan itiraz sonucu bugün adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Son tahliye ile kentte İmamoğlu protestolarında tutuklanan 6 kişinin tamamı da tahliye edilmiş oldu.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli ekrem imamoğlu operasyonu
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