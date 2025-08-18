Kocaeli'de kavurucu sıcaklar alarmı: Eyyam-ı Bahur etkisini artırıyor

Kocaeli'de yaşayanlar, önümüzdeki günlerde adeta bir sıcak hava sınavından geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, Eyyam-ı Bahur olarak bilinen yaz sıcakları Kocaeli'de etkisini giderek artıracak. 17 Ağustos 2025 itibarıyla başlayan sıcak hava dalgası, hafta boyunca termometreleri yükseltecek ve nem oranını da beraberinde getirecek.

Bugün (17 Ağustos) Kocaeli'de güneşli bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklığın 33 derece, en düşük sıcaklığın ise 23 derece olması bekleniyor. Nem oranı ise gün içinde yüzde 43 ile yüzde 87 arasında değişiklik gösterecek. Ancak bu, sadece başlangıç.

Yeni haftanın ilk günü olan 18 Ağustos Pazartesi günü, sıcaklık en fazla 32 derece olarak ölçülecek, ancak nem oranı yüzde 86'ya kadar ulaşacak. Bu durum, hissedilen sıcaklığı daha da artırarak bunaltıcı bir hava yaratacak. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar için risk oluşturabilecek bu duruma karşı dikkatli olunması gerekiyor.

MGM'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, sıcaklıklar hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ve giderek artacak. En sıcak günün ise 22 Ağustos Cuma olması bekleniyor. Bu tarihte Kocaeli'de sıcaklığın 40 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Yüksek nem oranıyla birleşen bu sıcaklık, sıcak çarpması riskini de beraberinde getirecek.

Gece saatlerinde ise hava nispeten serinleyecek. Sıcaklık 17-18°C civarında seyredecek. Rüzgar, doğu-kuzeydoğu (DKD) yönünden sakin sakin esecek, 3-10 km/s hızında olacak. Sabah saatlerinde ise güneş yeniden Kocaeli semalarında kendini gösterecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 26-27°C'ye tırmanacak. Kuzeydoğu (KD) rüzgarları 4-9 km/s hızıyla adeta bir yaz esintisi sunacak.

Öğleden sonra termometreler 31-33°C’yi gösterecek, hissedilen sıcaklık ise nemle birlikte 29°C civarında olacak. Kuzey-kuzeydoğu (KKD) rüzgarları öğleden sonra hızlanarak 19-27 km/s’ye ulaşacak. Özellikle 15:00-17:00 arasında bu esinti, sahilde veya açık alanlarda ferahlık sağlayacak.

Eyyam-ı Bahur sıcaklarının 23 Ağustos Cumartesi gününe kadar Kocaeli ve çevresinde etkili olması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılması, bol sıvı tüketilmesi ve güneşin zararlı etkilerinden korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanılması konusunda uyarıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de sıcak havalara karşı önlemlerini artırarak vatandaşlara destek olmaya hazırlanıyor.