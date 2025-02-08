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Kocaeli'de korkunç olay! Cinayet sonrası paylaşımı ortaya çıktı: '24 saat geçmeden kanınız akar böyle'

08.02.2025 00:25
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde spor salonu çalışanı 19 yaşındaki Velican Aras, dün tartıştığı tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşayan 24 yaşındaki A.Ş. tarafından bugün tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, A.Ş. ve olaya karışan kardeşini gözaltına aldı. A.Ş'nin cinayetin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla kan dondurdu.

Kocaeli'de korkunç olay! Cinayet sonrası paylaşımı ortaya çıktı: '24 saat geçmeden kanınız akar böyle'

Kocaeli'de korkunç bir olay yaşandı. Özel bir spor salonunda çalışan Velican Aras, dün tekerlekli sandalyeye bağlı şekilde hayatını sürdüren A.Ş. ile tartıştı.

Tartışmanın ardından taraflar ayrılırken, bugün saat 11.00’de A.Ş. ile ismi öğrenilemeyen kardeşinin de içinde bulunduğu otomobil Aras’ın çalıştığı spor salonunun önüne geldi. A.Ş., otomobilin camından spor salonunun önünde duran Velican Aras’a ateş açtı. A.Ş.’nin kardeşinin kullandığı otomobil, hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEKERLEKLI-SANDALYEYE-BAGLI-YASAYAN-KISI_553024_163941

Ağır yaralanan Aras, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Velican Aras, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, tabancayı ateşleyen A.Ş. ile otomobili kullanan kardeşini gözaltına aldı.

PAYLAŞIMI KAN DONDURDU!

A.Ş, cinayetin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı. Paylaşımda, "Tokat atıp video çekerseniz kamera kayıtlarında vurulma anınızı izlersiniz böyle. 24 saat geçmeden kanınız akar böyle" ifadeleri yer aldı.

TEKERLEKLI-SANDALYEYE-BAGLI-YASAYAN-KISI_553023_163941

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli tekerlekli sandalye tabanca
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