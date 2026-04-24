Kocaeli’de kuyumcularda sahte altın bozduran şüpheli yakalandı

Olay, İzmit ilçesinde bulunan Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşıdaki iki farklı işletmede sahte altın bozdurularak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

KUYUMCUYA SAHTE ALTIN TUZAĞI

Yapılan incelemeler sonucunda olayın şüphelisinin E.A. olduğu tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri, E.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 600 TL nakit para, 4.28 gram sahte altın zincir bileklik ile 2.98 gram sahte altın halka küpe ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli E.A., mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA