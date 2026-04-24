HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kocaeli’de kuyumcularda sahte altın bozduran şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iki ayrı kuyumcuda sahte altın bozdurarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin üzerinde sahte altınlar ve 14 bin 600 TL ele geçirildi.

Olay, İzmit ilçesinde bulunan Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşıdaki iki farklı işletmede sahte altın bozdurularak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

KUYUMCUYA SAHTE ALTIN TUZAĞI

Yapılan incelemeler sonucunda olayın şüphelisinin E.A. olduğu tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri, E.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 600 TL nakit para, 4.28 gram sahte altın zincir bileklik ile 2.98 gram sahte altın halka küpe ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli E.A., mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

24 Nisan 2026
Formula 1 yeniden İstanbul'da, doktorlara özel ChatGPT duyuruldu! İşte 24 Nisan'ın haber özeti...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş’ta öğrencilerin aileleriyle bir araya geldiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş’ta öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi
Ardahan'da şiddetli rüzgar çatıları uçurduArdahan'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.814,23
6.815,04
% 0.53
23:59
Ons Altın / TL
211.759,44
212.128,39
% 0.53
23:59
Ons Altın / USD
4.708,89
4.709,45
% 0.34
23:59
Çeyrek Altın
10.902,76
11.142,59
% 0.53
23:59
Yarım Altın
21.737,39
22.285,18
% 0.53
23:59
Ziynet Altın
43.611,06
44.434,05
% 0.53
23:59
Cumhuriyet Altını
44.946,00
45.628,00
% -0.89
17:02
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Kocaeli Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Durdurulan araçtan servet çıktı! Külçe külçe altın ve döviz

Durdurulan araçtan servet çıktı! Külçe külçe altın ve döviz

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.