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Kocaeli'de motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada yeni detaylar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosikletlinin hayatını kaybettiği kazanın, otomobil ile çarpışması sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Olay yerinden kaçan otomobil, polis ekiplerinin çalışması sonucu Karamürsel'de park halinde bulundu.

Kocaeli'de motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada yeni detaylar ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde işten evine gitmek üzere yola çıkan Kadir Eren Korkmaz idaresindeki 34 KDL 028 plakalı motosiklet, D-130 kara yolu Karamürsel istikameti Ulaşlı Gonca mevkisinde kontrolden çıkarak önce orta refüje, ardından savrularak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan genç sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kocaeli de motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada yeni detaylar ortaya çıktı 1

KAZA YERİNDEN KAÇAN ARAÇ EREĞLİ'DE BULUNDU

Olayın ardından polis ekiplerince bölgede yapılan detaylı incelemelerde, kazaya başka bir aracın daha karıştığı ortaya çıktı. Motosikletin savrulmadan önce ST 217 plakalı Mercedes marka bir otomobil ile çarpıştığı ve söz konusu aracın kaza sonrası olay yerinde durmayarak kaçtığı tespit edildi.

Kocaeli de motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada yeni detaylar ortaya çıktı 2

SÜRÜCÜNÜN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Harekete geçen polis, yaptıkları arama çalışmaları sonucunda kazaya karışan otomobili Karamürsel'in Ereğli mevkisinde park halinde buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Sürücünün tespiti için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gölcük motosiklet kazası
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