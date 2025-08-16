Kocaeli'de orman yangını: Yerleşim yerine sıçardı, 3 mahalle tahliye edildi!

Karamürsel ilçesine bağlı Suludere köyü yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, müdahaleye başlarken bölge halkı da çalışmalara destek veriyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

YANGIN YERLEŞİM YERİNE SIÇRADI

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine bağlı Suludere mevkisinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın, bölgede bulunan Akçat Mahallesi’ndeki bazı evlere sıçradı. Mahallede yaşayanlar tahliye edilirken, birçok ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Mahallede evlerin yandığı anlar görüntülendi.

6 UÇAK, 10 HELİKOPTER YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Kocaeli Valiliği'nden Karamürsel ilçesindeki orman yangınıyla ilgili yapılan açıklamada, "Karamürsel ilçemizde Akçat ve Suludere mahallelerinde ormanlık alanda meydana gelen yangınlara havadan ve karadan olmak üzere; 6 uçak, 10 helikopter, 75 araç ve 200 personelle müdahale edilmektedir. AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Jandarma, Emniyet, Sağlık, İlçe Belediye personelleri ve gönüllü STK’larla çalışmalar koordineli bir şekilde aralıksız sürdürülmektedir” denildi.

3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Kocaeli Valiliği'nden Karamürsel ilçesinde 9 saattir devam eden orman yangınıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Karamürsel ilçemizde meydana gelen orman yangınına müdahale devam etmekte olup, Akçat, Suludere ve Safiye mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız güvenli alanlara yönlendirilmiş olup herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

VALİLİK: 10 HELİKOPER VE 6 UÇAK SAHADA HAZIR BEKLEMEKTE

Kocaeli Valiliği'nden Karamürsel ilçesinde yaklaşık 15 saattir devam eden orman yangınına ilişiklin yapılan açıklamada söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Açıklamada, “Karamürsel ilçemizde meydana gelen orman yangınına müdahale devam etmekte olup, cumartesi günü saat 02.00 itibariyle söndürme çalışmalarına toplam; 963 personel, 93 intikal aracı, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinası, 3 mobil haberleşme aracı, 3 mobil mutfak, 10 helikopter, 6 uçak, 2 ambulans ve 4 UMKE aracı sahada hazır beklemekte Türk Telekom, Vodafone ve TT Mobil birimleri, haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 1'er adet mobil baz istasyonu sahada konuşlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKAKIN: YANGININ ENERJİSİ DÜŞTÜ

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yangın bölgesinde incelmelerde bulunup, ilgili kurum müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada yangına müdahalenin devan ettiğini belirten Tahir Büyükakın, “Rüzgar hala şiddetini eksiltmiş değil. Aldığımız raporlara göre gece saat 03.00'ten sonra saatte 10-15 kilometre aralığına gerileyecek. Gün ışıdıktan sonra yine havadan da müdahaleyle birlikte inşallah kontrol altına alınacak.

Şu anda yangının enerjisi düştü ama özellikle Safiye, Suludere ve Akçat'ta köye yakın kısımlarda mücadele devam ediyor. Şu anda endişe edilecek bir şey yok ama teyakkuz halindeyiz. Ekiplerimiz de görevinin başındalar. Fedakar bir vaziyette çalışıyorlar. Ben devletimizin tüm kurumlarına bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Cansiperane çalışan tüm elemanlarımıza da Rabbimden kolaylık diliyorum. Kazasız, belasız bir mücadelede Rabbim yardımcıları olsun. Sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımız da seferber olmuş vaziyette. Devletin tüm kurumları, belediyeler, çevre illerden yine devletin kurumları ve belediyelerin destekleri için de hassaten teşekkür ediyorum" dedi.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ülke genelinde meydana gelen orman yangınları hakkında son durumu paylaştı.

Ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarına karşı, hava filolarımız, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın gece gündüz demeden yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda:



Bakan Yumaklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarına karşı, hava filolarımız, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın gece gündüz demeden yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda:

Bursa / İznik,

Zonguldak / Merkez,

Bartın / Amasra,

Muğla / Fethiye,

Balıkesir / Edremit yangınlarında TAM KONTROL SAĞLANMIŞTIR.

Adıyaman / Besni ve

Balıkesir Erdek yangınları BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.

Kocaeli / Karamürsel,

Karaman / Ermenek,

Afyonkarahisar / Bolvadin yangınlarının ise ekiplerimizin gün boyu süren mücadeleleri sonucunda ENERJİSİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.

Yeşil Vatanımızı korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz."

