Kocaeli’de oto galeriye el bombalı saldırı: 5 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir oto galeriye el bombası atılarak gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen çalışmalarda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, 9 Nisan tarihinde Damlar Mahallesi Koca Orman Caddesi’ndeki oto galeriye silahlı ve el bombalı saldırı düzenlendi. Şüpheliler önce iş yerine ateş açtı, ardından atılan el bombasının patlamasıyla çevrede büyük korku ve panik yaşandı. Patlamanın etkisiyle iş yerinde hasar oluşurken, başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu saldırıyı gerçekleştiren şahıslar kısa sürede tespit edildi.

5 KİŞİ TUTUNLANDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda İstanbul’un 3 farklı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 5 şahıs saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya'da iki grup arasında kavga! Yaralılar varMalatya'da iki grup arasında kavga! Yaralılar var
Derecik'te dağda mahsur kalan genç kurtarıldıDerecik'te dağda mahsur kalan genç kurtarıldı

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli saldırı
En Çok Okunan Haberler
Uganda'dan çok tartışılacak 'Türkiye' çıkışı! 1 milyar dolar talep ettiler

Uganda'dan çok tartışılacak 'Türkiye' çıkışı! 1 milyar dolar talep ettiler

Soğuk ve kar yağışının ardından 'çöl sıcakları' geliyor! Gölgede 27 dereceyi göreceğiz...

Soğuk ve kar yağışının ardından 'çöl sıcakları' geliyor! Gölgede 27 dereceyi göreceğiz...

Tam 6 yıl sonra dönüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Tam 6 yıl sonra dönüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Yunanistan'dan deport edildi! "Milli bir meseleymiş" deyip...

Yunanistan'dan deport edildi! "Milli bir meseleymiş" deyip...

AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

