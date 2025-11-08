HABER

Kocaeli’de otomobil yayalara çarpıp refüje çıktı: 1’i ağır 2 yaralı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yayalara çarparak refüje çıktı. Meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çayırova ilçesi Şekerpınar Sanayi Köprüsü dönüşü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, dönüş esnasında yol kenarında yürüyen yayalara çarptı.

İKİ YAYA SAVRULDU, BİRİ AĞIR YARALI

Çarpmanın etkisiyle 2 yaya yola savruldu. Kontrolden çıkan araç ise refüje çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

