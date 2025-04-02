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  4. Kocaeli'de tavuk döner yiyen 52 kişi hastanelik oldu!

Kocaeli'de tavuk döner yiyen 52 kişi hastanelik oldu!

02.04.2025 17:08
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuk döner yiyen 52 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Vatandaşların yedikleri dönerden zehirlendikleri ihtimali üzerinde durulurken, işletme geçici süreyle kapatıldı.

Kocaeli'de tavuk döner yiyen 52 kişi hastanelik oldu!

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde tavuk döner yiyen bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Zehirlenme belirtileri yaşayan 52 kişi, Körfez Devlet Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yapılan müdahalelerin ardından bazı hastalar taburcu edilirken, Derince'de tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayın ardından şikayetlerin kaynağı olduğu belirtilen dönerci, Körfez Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı.

Gıda analiz sonuçları beklenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli döner
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