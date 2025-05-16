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Kocaeli'de tüyler ürperten olay: 35 yaşındaki tır şoförü araçta asılı bulundu!

35 yaşındaki tır şoförü Ankara'dan yükünü aldıktan sonra Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan fabrikalar bölgesine geldi. Arkadaşları uzun bir süre şoför M.S.'den haber alamadı. Tırın camını kürekle kırarak araca giren arkadaşları korkunç manzara ile karşılaştı.

Kocaeli'de tüyler ürperten olay: 35 yaşındaki tır şoförü araçta asılı bulundu!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 35 yaşındaki adam, tırda iple asılı halde ölü bulundu. Olay, Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi.

UZUN SÜRE HABER ALINAMADI

35 yaşındaki M.S, 06 BDS 299 plakalı tırıyla Ankara'dan yükünü aldıktan sonra, malzemeleri boşaltacağı Körfez fabrikalar bölgesine geldi. Aracını buraya park eden M.S'yi uzun süre arkadaşları telefonla aradı ancak ulaşamadı.

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İPLE ASILI HALDE BULUNDU

Tırın da kapısının kapalı olması sebebiyle arkadaşları kürekle camı kırarak araca girdi. M,S'yi iple asılı halde bulan arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

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OTOPSİ YAPILACAK

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde tır şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olay yerinde yapılan inceleme sonrası cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Kocaeli Körfez Tır
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