Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Çalışmalar kapsamında 326 gram sentetik kannabinoid, 25 gram metamfetamin ve 1 adet ecstasy ele geçirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA

Yakalanan şüphelilerden biri hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen O.Ö. ve Ö.Y. isimli 2 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan O.Ö. ve Ö.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır