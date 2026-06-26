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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kocaeli genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında sentetik kannabinoid, metamfetamin ve ecstasy ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Çalışmalar kapsamında 326 gram sentetik kannabinoid, 25 gram metamfetamin ve 1 adet ecstasy ele geçirildi.

Kocaeli de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama 1

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA

Yakalanan şüphelilerden biri hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen O.Ö. ve Ö.Y. isimli 2 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan O.Ö. ve Ö.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli uyuşturucu operasyonu
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