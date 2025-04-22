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Kocaeli'de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kocaeli Gebze'de feci bir kaza meydana geldi. 7 aracın birbirine girdiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Osman Yılmaz Mahallesi mevkisi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 7 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım bir süreliğine tek şeritten kontrollü sağlandı.

Trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(AA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kaza
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