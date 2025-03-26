HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kocaeli’deki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 69 kişiden 4’ü tutuklandı

Kocaeli’deki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 69 kişiden 4’ü tutuklandı

26.03.2025 16:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alınan 69 kişiden 4’ü tutuklandı.

Kocaeli’deki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 69 kişiden 4’ü tutuklandı

İzmit ilçesinde 5 gündür süren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alınan 69 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün akşam saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Aileler adliye önünde çıkacak kararı beklemek için toplandı. Savcılık tarafından sorguları yapılan şüpheliler, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden üniversite öğrencileri E.D. ve Ş.E. ‘Kanunu aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma’ suçundan, B.Y. ‘Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçundan, K.K. ise ‘Toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, 65 kişiyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile her yerde aranıyordu!40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile her yerde aranıyordu!
Diş sağlığı eğlenceli bir şekilde öğretildi...Diş sağlığı eğlenceli bir şekilde öğretildi...
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir boykot çıkışı da Fatih Portakal'dan! Özgür Özel'e seslendi: Patronları umurumda değil ancak...

Bir boykot çıkışı da Fatih Portakal'dan! Özgür Özel'e seslendi: Patronları umurumda değil ancak...

CHP'nin kurultayı için iptal talebinde bulunmuşlardı! Mahkeme kararını verdi

CHP'nin kurultayı için iptal talebinde bulunmuşlardı! Mahkeme kararını verdi

TFF'den herkesi ters köşe yapan hamle! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

TFF'den herkesi ters köşe yapan hamle! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

İBB başkanvekili CHP'li Nuri Aslan oldu!

İBB başkanvekili CHP'li Nuri Aslan oldu!

Oğuzhan Uğur, Mustafa Varank'a Vedat Milör'ü hatırlattı!

Oğuzhan Uğur, Mustafa Varank'a Vedat Milör'ü hatırlattı!

Sokağa çıkan gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu değil

Sokağa çıkan gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu değil

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.