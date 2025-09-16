HABER

Kocaeli'deki olay infiale yol açmıştı! Bakan Tunç duyurdu: "Tutuklandı"

Recep Demircan

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Kocaeli'de infiale yol açan olayla ilgili açıklama geldi. Bakan Tunç "Şüpheli sürücü Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir." dedi.

Kocaeli'de bir sürücünün, çocuklarını okula götüren babaya tokat atması infiale yol açmıştı. Bakan Tunç yaptığı yeni açıklamada "Şüpheli sürücü Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir." dedi.

Bakan Tunç şunları ifade etti:

"Toplumumuzun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocuklarımızın ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayı hukuk önünde asla cezasız kalamaz.

Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında;

‘Kasten Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’ suçlarından gözaltına alınan; Şüpheli sürücü Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir."

Kocaeli Yılmaz Tunç
