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Kocaeli'deki protestoda 77 kişiye gözaltı

24.03.2025 13:19
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Kocaeli'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasını protesto etmek isteyen grup ile polis arasında yaşanan gerginlikte 77 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kocaeli'deki protestoda 77 kişiye gözaltı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün akşam CHP İlçe Başkanlığı önünde toplanan gruba seslenen CHP İl Başkanı Bülent Sarı, partisinin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için yapılan seçime tek aday olarak giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kent genelinde 254 bin 64 oy aldığını açıkladı.

Grup, daha sonra Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek için Cumhuriyet Caddesi’nde yürümek ve slogan atmak istedi.

POLİS İZİN VERMEDİ

Polis, grubun önünü kesip yürüyüşe izin vermedi. Bir süre yapılan müzakerelerin ardından grup, polis barikatını aşmaya çalıştı.

GÖZALTILAR VAR

Polis, Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile gruba müdahale edip, biber gazı sıktı. Grup dağılırken, olaylarda 77 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 77 kişinin işlemlerini sürüyor.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Kocaeli ekrem imamoğlu operasyonu
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