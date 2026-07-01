Kocaeli Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

1 Temmuz 2026, Çarşamba günü, Kocaeli'de hava sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 35 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcak hava bunaltıcı olabilir.

Hava durumu raporlarına göre, Kocaeli'de yağış beklenmiyor. Bu nedenle gün boyunca kuru bir hava hakim olacak. Yüksek nem oranı sıcaklığı daha da artırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 32 derece civarında olacak. 3 Temmuz Cuma günü de sıcaklık 32 derece olarak bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklık 30 dereceye düşecek. Pazar günü ise sıcaklığın 29 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bu sıcak koşullarda, öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalı. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini unutmamak gerekir.

Kocaeli'de bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Bu nedenle, önlemler alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.