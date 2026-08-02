Kocaeli Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de, 2 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gün içindeki hava sıcaklıkları 20 ile 32 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıklar 30 derece civarında olabilir. Nem oranı %60 ile %80 arasında değişiklik gösterecek. Rüzgar hızı 10 ile 20 km/saat arasında olacak ve genellikle doğu-batı yönünde esecek.

Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunacak. Aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Bol su içilmeli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalıdır. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınılması faydalı olacaktır. Ayrıca gölgelik alanlarda vakit geçirmek de öneriliyor.

Önümüzdeki günler Kocaeli'de benzer hava durumu gösterecek. 3 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklıkları 20 ile 33 derece arasında olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 4 Ağustos Salı günü hava sıcaklıkları 19 ile 33 derece arasında kalacak. Çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü ise sıcaklıklar 22 ile 33 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar görülebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmelisiniz. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez kıyafet bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için önlemler almak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir.

Kocaeli'de 2 Ağustos 2026 Pazar günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Bazı günlerde yağışlı, bazı günlerde ise güneşli hava hakim olacak. Hava durumunu düzenli takip ederek planlarınızı yapmanız en doğru yol olacaktır.