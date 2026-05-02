Kocaeli Hava Durumu! 02 Mayısıs Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Mayıs 2026 Cumartesi, Kocaeli'de hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Sabah saatlerinden itibaren bu durum devam edecek. Sıcaklıklar 8 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı ise %90'lara kadar çıkacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde seyredecek. Kocaeli'de hava, yağmurlu ve serin olacak. Pazar günü, 3 Mayıs 2026, hafif yağmurlu bir gün geçireceğiz. Sıcaklıklar 9 ile 13 derece arasında kalacak. Pazartesi, 4 Mayıs 2026, orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 7 ile 12 derece arasında olacak. Salı, 5 Mayıs 2026, orta şiddetli yağmur devam edecek. Sıcaklıklar ise 11 ile 15 derece arasında değişecek.

Bu hava koşulları, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar için risk oluşturuyor. Sürücüler, kaygan zeminler nedeniyle dikkatli olmalı. Gün boyunca aralıklarla yağışlar etkili olacak. Yüksek nem, dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olmasını gerektiriyor.