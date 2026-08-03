Kocaeli Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

3 Ağustos 2026 Pazartesi günü Kocaeli'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle Kocaeli'de yağışlı koşullar görülebilir.

4 Ağustos Salı günü hava sıcaklıkları 20 ile 23 derece arasında olacak. Muhtemel sağanakların görülebileceği tahmin ediliyor. 5 Ağustos Çarşamba günü ise sıcaklıklar 21 ile 24 derece arasında seyredecek. Bol güneş ışığı olması öngörülüyor. 6 Ağustos Perşembe günü sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da seçilmelidir. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek faydalıdır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek akıllıca olacaktır. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak Kocaeli'de rahat ve güvenli vakit geçirebilirsiniz.