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Kocaeli Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de hava durumu, 3 Ağustos 2026 tarihinde değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar bazı bölgeleri etkileyebilir. 4 Ağustos'ta hava sıcaklıkları 20 ile 23 derece arasında olacak, sağanak ihtimali mevcut. 5 Ağustos'ta bol güneş bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve uygun kıyafetler giymek önem taşıyor. Güvenli bir deneyim için hava koşullarını göz önünde bulundurun.

Kocaeli Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?
Simay Özmen

3 Ağustos 2026 Pazartesi günü Kocaeli'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle Kocaeli'de yağışlı koşullar görülebilir.

4 Ağustos Salı günü hava sıcaklıkları 20 ile 23 derece arasında olacak. Muhtemel sağanakların görülebileceği tahmin ediliyor. 5 Ağustos Çarşamba günü ise sıcaklıklar 21 ile 24 derece arasında seyredecek. Bol güneş ışığı olması öngörülüyor. 6 Ağustos Perşembe günü sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da seçilmelidir. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek faydalıdır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek akıllıca olacaktır. Hava koşullarına uygun planlamalar yaparak Kocaeli'de rahat ve güvenli vakit geçirebilirsiniz.

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hava durumu Kocaeli
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