Kocaeli Hava Durumu! 03 Mart Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu serin ve bulutlu olacak. Bölge sakinleri için gün boyunca hava sıcaklığı 4 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde havanın daha soğuk hissettirmesine neden olabilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esecek. Günün genelinde hafif bir serinlik hissedilecek.

Bugün Kocaeli'de sabah saatlerinde hava serin ve bulutlu bulunacak. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 10 derece civarına yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık yeniden düşecek ve 4 dereceye kadar gerileyebilir. Yüksek nem oranı, sabah ve akşam saatlerinde havayı soğuk hissettirecek.

Önümüzdeki günlerde Kocaeli'de hava durumu değişecek. 4 Mart Çarşamba günü puslu güneşli bir hava bekleniyor. 5 Mart Perşembe günü bulutlar artacak. 6 Mart Cuma günü ise yağış bekleniyor. Bu süreçte sıcaklıkların 1 ile 14 derece arasında değişmesi öngörülüyor.

Bu hava koşullarına göre, sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek faydalı olacak. Nemli havaya karşı hazırlıklı olmak önemli. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması öneriliyor. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak da yararlı olacaktır. Olası ıslanmalara karşı koruma sağlar.