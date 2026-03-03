HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 03 Mart Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu serin ve bulutlu olacak. Sıcaklık sabah 4 dereceye kadar düşerken, öğle saatlerinde 10 dereceye ulaşacak. Yüksek nem oranı, havayı soğuk hissettirecek. Kuzeydoğudan hafif esecek rüzgar, gün boyunca serinlik hissi yaratacak. Önümüzdeki günlerde hava değişecek; yağış ve sıcaklık dalgalanmaları bekleniyor. Kalın giyinmek ve hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Kocaeli Hava Durumu! 03 Mart Salı Kocaeli hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Kocaeli'de 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu serin ve bulutlu olacak. Bölge sakinleri için gün boyunca hava sıcaklığı 4 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde havanın daha soğuk hissettirmesine neden olabilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esecek. Günün genelinde hafif bir serinlik hissedilecek.

Bugün Kocaeli'de sabah saatlerinde hava serin ve bulutlu bulunacak. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 10 derece civarına yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık yeniden düşecek ve 4 dereceye kadar gerileyebilir. Yüksek nem oranı, sabah ve akşam saatlerinde havayı soğuk hissettirecek.

Önümüzdeki günlerde Kocaeli'de hava durumu değişecek. 4 Mart Çarşamba günü puslu güneşli bir hava bekleniyor. 5 Mart Perşembe günü bulutlar artacak. 6 Mart Cuma günü ise yağış bekleniyor. Bu süreçte sıcaklıkların 1 ile 14 derece arasında değişmesi öngörülüyor.

Bu hava koşullarına göre, sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek faydalı olacak. Nemli havaya karşı hazırlıklı olmak önemli. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması öneriliyor. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak da yararlı olacaktır. Olası ıslanmalara karşı koruma sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üsküdar'da korkutan yangın! Tarihi metruk binalar yandıÜsküdar'da korkutan yangın! Tarihi metruk binalar yandı
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.