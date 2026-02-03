Kocaeli Hava Durumu! 03 Şubat Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Şubat 2026 Salı günü, Kocaeli'de hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Gün boyunca hava sıcaklığı 1 ile 7 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Rüzgarın hızı 4 km/s civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:08, gün batımı saati ise 18:19 olarak öngörülüyor.

Bu tür hava koşullarında dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmelisiniz. Su geçirmeyen ayakkabılar tercih etmek de önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. 4 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklığı 6 ile 13 derece arasında olması bekleniyor. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 9 ile 17 derece arasında değişecek. Bu tarihlerde hava daha sıcak ve yağışsız olacak. 6 Şubat Cuma günü ise hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

Bugünkü hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman hale gelecek. Ancak 6 Şubat Cuma günü ufak yağışlar bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanızda fayda var.