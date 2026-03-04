HABER

Kocaeli Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

4 Mart 2026 Çarşamba günü Kocaeli'de serin ve bulutlu hava koşulları bekleniyor. Sıcaklık 0 ile 13 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklığın 0 derece olması, öğle saatlerinde ise 13 dereceye çıkması öngörülüyor. Rüzgar, hafif şekilde kuzeydoğudan esecek. Kıyafetlerinizi planlamak, değişken hava durumu için önem kazanıyor. Ayrıca, olası yağışlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Simay Özmen

Bugün, 4 Mart 2026 Çarşamba günü, Kocaeli'de serin ve bulutlu hava koşulları bekleniyor. Sıcaklık 0 ile 13 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 0 derece olacak. Öğle saatlerinde sıcaklığın 13 dereceye kadar yükselebileceği öngörülüyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte ortalama 2 ila 8 kilometre arasında esecek. Nem oranı ise %51 ile %89 arasında değişecek.

Sabah ve akşam saatlerinde serin hissedeceksiniz. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde sıcaklık biraz daha yükselecek. Bu durumda daha hafif kıyafetlerle dışarı çıkmak mümkün olacak. Rüzgar hafifçe esiyor. Bu nedenle şemsiye veya rüzgarlık gibi ek önlemler almaya ihtiyaç yok.

Önümüzdeki günlerde Kocaeli'deki hava durumu değişkenlik gösterecek. Perşembe günü, 5 Mart 2026, hava sıcaklıklarının 4 ile 14 derece arasında değişmesi bekleniyor. Cuma günü, 6 Mart 2026, sıcaklıkların 2 ile 11 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü, 7 Mart 2026, sıcaklıklar 2 ile 8 derece arasında olacak. Hava koşullarına göre kıyafetlerinizi planlamak önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız.

