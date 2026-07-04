Kocaeli Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Temmuz 2026 Cumartesi, Kocaeli'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklığı 18 ile 28 derece arasında olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık 25 ile 28 derece arasında yer alacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 18 ile 20 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açık olacak. Ancak öğleden sonra hafif yağışlar görülebilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %50 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Kocaeli'de daha sıcak olacak. 5 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 16 ile 29 derece arasında olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 16 ile 28 derece arasında seyredecek. Bu günlerde hava genellikle açık kalacak. Yağış beklenmiyor.