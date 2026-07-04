HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sıcaklık 18 ile 28 derece arasında olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık 25 ile 28 derecelere ulaşacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 5 kilometre hızla esecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 ile 20 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık artışları bekleniyor ve 5 Temmuz'da 16 ile 29 derece arasında değişecek.

Kocaeli Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 4 Temmuz 2026 Cumartesi, Kocaeli'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklığı 18 ile 28 derece arasında olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık 25 ile 28 derece arasında yer alacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 18 ile 20 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açık olacak. Ancak öğleden sonra hafif yağışlar görülebilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %50 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Kocaeli'de daha sıcak olacak. 5 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 16 ile 29 derece arasında olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 16 ile 28 derece arasında seyredecek. Bu günlerde hava genellikle açık kalacak. Yağış beklenmiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hamaney için 'intikam' yemini! Aylar sonra cenazede ortaya çıktıHamaney için 'intikam' yemini! Aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandıEsenlik Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

İstanbul'da erkeklerin kabusu olan kadın yakalandı! Karar belli oldu

İstanbul'da erkeklerin kabusu olan kadın yakalandı! Karar belli oldu

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Kalıcı vasiler atanmıştı! Evliliği için kesin karar verildi

Kalıcı vasiler atanmıştı! Evliliği için kesin karar verildi

İslam Memiş kritik tarihi verdi: "Özellikle gümüş yatırımcıları dikkat"

İslam Memiş kritik tarihi verdi: "Özellikle gümüş yatırımcıları dikkat"

Dev bebek mağazasından konkordato kararı: Gözler mahkeme kararında

Dev bebek mağazasından konkordato kararı: Gözler mahkeme kararında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.