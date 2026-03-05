Kocaeli Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Mart 2026 Perşembe. Kocaeli'de hava genellikle parçalı bulutlu. Gün içinde sıcaklıklar 3 ile 11 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde hava serin. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler tercih etmelisiniz. Öğle saatlerinde sıcaklıklar biraz artacak. Hava daha ılıman hale gelecek. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar düşecek. Akşam planlarınızı yaparken uygun kıyafetleri yanınıza almanızda yarar var.

Önümüzdeki günlerde, 6 Mart Cuma. Kocaeli'de hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 3 ile 10 derece arasında seyredecek. Bu gün için şemsiye veya su geçirmez kıyafet hazırlamak akıllıca. 7 Mart Cumartesi günü, hava yer yer güneşli olacak. İlerleyen saatlerde hava bulutlanacak. Sıcaklıklar 2 ile 9 derece arasında değişecek. 8 Mart Pazar günü ise hava çok bulutlu. Sıcaklıklar 3 ile 10 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre yapmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Yanınıza şemsiye almayı unutmayın.