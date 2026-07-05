Kocaeli Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Temmuz 2026 Pazar günü, Kocaeli'de hava durumu genel olarak güneşli. Sıcaklık gündüz 28-29 derece olacak. Gece ise sıcaklık 16-17 derece aralığında seyredecek. Nem oranı %35-49 arasında değişim gösterecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 5-8 km arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli ve sıcak. Pazartesi günü sıcaklık 25-26 derece olacak. Salı günü sıcaklık 26-27 derece civarında seyredecek. Nem oranı %33-35 arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 6-8 km hızla esecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde açık hava aktiviteleri yaparken dikkatli olunmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Bol su içmek önemlidir. Hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Ayrıca, öğle saatlerinde güneş ışınlarının yoğun olduğu dönemlerde dışarıda durmaktan kaçınmak gereklidir. Güneşten korunmak önem taşır.