HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 5 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu genel olarak güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 28-29 derece, gece ise 16-17 derece arasında olacak. Nem oranı %35-49 arasında değişiyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 5-8 km hızla esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar hafif düşse de, açık hava aktiviteleri için güneş koruyucu ürünler kullanmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek önem taşıyor.

Kocaeli Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 5 Temmuz 2026 Pazar günü, Kocaeli'de hava durumu genel olarak güneşli. Sıcaklık gündüz 28-29 derece olacak. Gece ise sıcaklık 16-17 derece aralığında seyredecek. Nem oranı %35-49 arasında değişim gösterecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 5-8 km arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli ve sıcak. Pazartesi günü sıcaklık 25-26 derece olacak. Salı günü sıcaklık 26-27 derece civarında seyredecek. Nem oranı %33-35 arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 6-8 km hızla esecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde açık hava aktiviteleri yaparken dikkatli olunmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Bol su içmek önemlidir. Hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Ayrıca, öğle saatlerinde güneş ışınlarının yoğun olduğu dönemlerde dışarıda durmaktan kaçınmak gereklidir. Güneşten korunmak önem taşır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump ile Putin'den 1,5 saatlik telefon görüşmesi!Trump ile Putin'den 1,5 saatlik telefon görüşmesi!
İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklamaİzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı

Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı

(Özet) Paraguay - Fransa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Paraguay - Fransa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi

İğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.