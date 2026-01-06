Kocaeli Hava Durumu! 06 Ocak Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün 6 Ocak 2026 Salı. Kocaeli'de hava durumu oldukça ılıman ve keyifli. Gün boyunca sıcaklık 15 - 20 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 14 - 18 derece civarında. Hava genel olarak parçalı bulutlu. Yağış beklenmiyor. Rüzgar güney yönünden hafif esecek. Nem oranı %60 - %70 seviyelerinde kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirebilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışınları etkili olabilir. Güneş koruyucu kullanmayı unutmayın.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 7 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 16 - 18 derece arasında olacak. Hafif yağmur bekleniyor. 8 Ocak Perşembe günü sıcaklık 15 - 16 derece aralığında kalacak. Orta şiddetli yağmur ihtimali var. 9 Ocak Cuma günü ise sıcaklık 9 - 10 derece arasında olabilir. Karla karışık yağmur bekleniyor.

Bu nedenle giyim ve hazırlığınızı hava koşullarına uygun yapmalısınız. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edin. Su geçirmez giysiler de kullanabilirsiniz. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı kat kat giyinmek faydalı olur.

Kocaeli'de 6 Ocak 2026 Salı günü hava durumu ılıman ve keyifli. Önümüzdeki günlerde değişken hava durumuna karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmalısınız.