Kocaeli Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu değişken seyredecek. Sabah saatlerinde kısmen güneşli olan havanın sıcaklığı 2-3 derece civarında, öğle saatlerinde ise 11-12 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 2-3 dereceye düşecek. 8 Mart Pazar günü hava çoğunlukla güneşli ve sıcaklık 11-12 derece olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek, serin sabah ve akşam saatlerinde dikkate alınmalıdır.

Seray Yalçın

Kocaeli'de 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 2 - 3 derece civarında seyredecek. Öğleye doğru sıcaklık 11 - 12 dereceye yükselecek. Hava daha sıcak ve güneşli hale gelecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 - 3 dereceye düşecek. Hava yeniden serinleşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4 - 5 dereceye gerileyecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde Kocaeli'de hava durumu ılıman olacak. 8 Mart Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 11 - 12 derece civarında seyredecek. 9 Mart Pazartesi günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 12 - 13 dereceye yükselecek. 10 Mart Salı günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 17 - 18 dereceye ulaşacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Öğle saatlerinde güneşin etkisiyle daha hafif kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Açık alanlarda rüzgar etkisini göz önünde bulundurmalısınız. Plan yapmanız faydalı olacaktır.

