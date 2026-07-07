Kocaeli Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Temmuz 2026 Salı günü, Kocaeli'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık 27 ile 29 derece arasında olacak. Nem oranı %30 ile %35 arasında değişecek. Yağış beklenmiyor. Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 6 ile 7 kilometre olacak.

Bu güzel hava koşulları, Kocaeli'de açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor. Özellikle sahil kenarlarında yürüyüş yapabilirsiniz. Parkta vakit geçirebilir veya açık hava kafelerinde keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde devam edecek. 8 Temmuz Çarşamba günü, hava sıcaklığının 28 ile 31 derece arasında olması bekleniyor. 9 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 25 ile 28 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar görülebilir. Bu nedenle, 9 Temmuz’da dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir.

Genel olarak, Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve güneşli olacak. Ancak, 9 Temmuz Perşembe günü için olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemli.