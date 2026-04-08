Kocaeli Hava Durumu! 08 Nisan Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 8 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu, sabah saatlerinde yağışlı geçecek. Gün boyunca sıcaklıklar 4 ile 13 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde de yağışların devam etmesi öngörülüyor. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 14 kilometre hızla esecek. Nem oranının yüksek seviyelerde kalması bekleniyor.

9 Nisan Perşembe günü de benzer bir hava durumu görülecek. Sabah saatlerinde hafif yağışlar olacak. Öğle ve akşam saatlerinde yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile 13 derece arasında değişecek. 10 Nisan Cuma günü ise sabah saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmak gerekir. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez bir mont almak faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun bir mont tercih edin. Sıcaklıkların düşük olması dolayısıyla kat kat giyinmek önemlidir. Yürüyüş yaparken kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Su birikintilerinden uzak durmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu artabiliyor. Ulaşım planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurun.

