Kocaeli Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'deki hava durumu, 8 Ocak 2026 tarihinde değişken ve yağışlı koşullarla dikkat çekiyor. Gün boyunca sıcaklık 5 ile 15 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor, öğle ve öğleden sonra yağışlar sürecek. Akşam saatlerinde hava kısmen açılacak. Nem oranı orta seviyede ve rüzgar hafif esecek. Dışarıda olmayı planlayanların uygun giyimle hazırlıklı olması önerilir.

Doğukan Akbayır

Kocaeli'de 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu değişken koşullar sunuyor. Gün boyunca sıcaklık 15 ile 5 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde de yağmurlu koşullar devam edecek. Akşam ve gece saatlerinde hava kısmen açılacak. Sıcaklık 11 ile 14 derece arasında olacak. Nem oranı orta seviyede. Rüzgar genellikle hafif esecek.

Kocaeli'deki hava durumu yağışlı ve serin bir gün olarak öne çıkıyor. Dışarıda yanınızda şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek. Hassas bünyelerin soğuk algınlığına karşı dikkatli olması önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 9 Ocak Cuma günü sıcaklık 6 ile 0 derece arasında olacak. Yağmurlu koşulların devam etmesi öngörülüyor. 10 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 10 ile 0 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu hava koşulları bekleniyor. Hava durumu planlarınızı yaparken sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurmalısınız.

Kocaeli'de hava durumu yağışlı ve serin koşulların devam edeceği tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken uygun giyim ve hazırlık yapmanız önemlidir. Bu, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

En Çok Aranan Haberler

