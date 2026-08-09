Kocaeli Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Ağustos 2026 Pazar günü, Kocaeli'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklıklar 23 ile 30 derece arasında seyredecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 10 Ağustos Pazartesi günü, hava açık olacak. Sıcaklıklar 23 ile 32 derece arasında değişecek. 11 Ağustos Salı günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 23 ile 32 derece arasında olacak. 12 Ağustos Çarşamba günü hava yine güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 23 ile 33 derece arasında değişecek.

Bu dönemde, hava sıcaklıkları 23 ile 33 derece arasında değişecektir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu sıcaklık aralığını göz önünde bulundurmalısınız. Gün içinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanın. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilirsiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınıza bir şemsiye almanız önemlidir.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava durumu, genel olarak ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinliklerinizi rahatlıkla planlayabilirsiniz.