Kocaeli Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Şubat 2026 Pazartesi, Kocaeli'de hava koşulları dikkat çekiyor. Bölge sakinleri günlük planlarını yaparken bunları göz önünde bulundurmalı. Gün boyunca hava bulutlu ve yağışlı. Sıcaklıklar 4 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı ise gün boyunca artarak 19 km/s'ye ulaşacak.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşeceğini unutmamak önemli. Dışarı çıkarken su geçirmez ve sıcak tutan kıyafetler tercih edilmeli. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücudu korumak gereklidir. Yağışlı hava nedeniyle, yolda kaygan zeminler oluşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak önemlidir. Takip mesafesinin artırılması da gerekir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 10 Şubat Salı, hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 3 ile 12 derece arasında değişecek. 11 Şubat Çarşamba günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile 11 derece arasında olacak. 12 Şubat Perşembe günü ise hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 9 ile 18 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Dışarı çıkarken hazırlıklı olmak sağlığınızı koruyacaktır. Yağışlı ve rüzgarlı günlerde açık hava etkinlikleri planlarken alternatif planlar yapmak faydalı olacaktır.