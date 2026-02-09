HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 9 Şubat 2026 tarihli hava durumu, bulutlu ve yağışlı koşullarla dikkat çekiyor. Sıcaklıklar gün boyunca 4 ile 10 derece arasında değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Bölge sakinlerinin dışarı çıkmadan önce su geçirmez ve sıcak tutan kıyafetler tercih etmesi öneriliyor. Kaygan zeminler nedeniyle araç kullanırken hız limitlerine uymak ve takip mesafesini artırmak hayati önem taşıyor.

Kocaeli Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 9 Şubat 2026 Pazartesi, Kocaeli'de hava koşulları dikkat çekiyor. Bölge sakinleri günlük planlarını yaparken bunları göz önünde bulundurmalı. Gün boyunca hava bulutlu ve yağışlı. Sıcaklıklar 4 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı ise gün boyunca artarak 19 km/s'ye ulaşacak.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşeceğini unutmamak önemli. Dışarı çıkarken su geçirmez ve sıcak tutan kıyafetler tercih edilmeli. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücudu korumak gereklidir. Yağışlı hava nedeniyle, yolda kaygan zeminler oluşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak önemlidir. Takip mesafesinin artırılması da gerekir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 10 Şubat Salı, hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 3 ile 12 derece arasında değişecek. 11 Şubat Çarşamba günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile 11 derece arasında olacak. 12 Şubat Perşembe günü ise hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 9 ile 18 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Dışarı çıkarken hazırlıklı olmak sağlığınızı koruyacaktır. Yağışlı ve rüzgarlı günlerde açık hava etkinlikleri planlarken alternatif planlar yapmak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulunduGeceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu
Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözlerTrafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

Bakanlık harekete geçti! Tavuk ihracatı durdurulacak

Bakanlık harekete geçti! Tavuk ihracatı durdurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.