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Kocaeli Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 10 Haziran 2026'da hava durumu genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık öğle saatlerinde 28-29 dereceyi bulacak. Nem oranı %52'ye düşerek hissedilen sıcaklığı 30 dereceye çıkaracak. Öğleden sonra sıcaklık hafifçe 26 dereceye gerilerken, akşam saatlerinde 21 dereceye inecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 28-29 derece civarında devam edecek. Cumartesi günü ise yer yer sağanak yağışlar bekleniyor.

Kocaeli Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü, Kocaeli'de hava durumu keyifli olacak. Gün boyunca hava genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu kalacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 28-29 dereceye ulaşacak. Nem oranı %52'ye kadar düşecek. Bu durum hissedilen sıcaklığı 30 dereceye çıkaracak. Öğleden sonra sıcaklık hafifçe 26 dereceye gerileyecek. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 21 derece civarına inecek. Nem oranı ise %96'ya yükselecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Kocaeli'de güneşli ve sıcak geçecek. Perşembe günü sıcaklık 28-29 derece civarında kalacak. Nem oranı yine %52'ye kadar düşecek. Cuma günü de sıcaklık 28-29 derece civarında olacak. Nem oranı değişmeyecek. Cumartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Bu günlerde sıcaklık 22-23 derece civarında seyredecek. Nem oranı %52 seviyesinde kalacak.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında dışarıda vakit geçirenler dikkat etmeli. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek faydalıdır. Yüksek nem oranı sebebiyle terleme artabileceğinden hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Cumartesi günü beklenen yağışlı hava için şemsiye veya yağmurluk bulundurmak gerekir. Ani yağışlardan korunarak planları aksatmadan devam etmek mümkün olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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