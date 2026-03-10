Kocaeli Hava Durumu! 10 Mart Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Mart 2026 Salı. Kocaeli'de hava koşulları ılıman ve sakin olacak. Gün sıcaklığı 18-20 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde hava daha sıcak olacak. Nem oranı %50-60 seviyelerinde kalacak. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Kocaeli'de hava durumu, açık hava etkinlikleri için oldukça uygun görünüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman olacak. 11 Mart Çarşamba günü, hava sıcaklığı 18-20 derece civarında olacak. Hafif rüzgarların devam etmesi öngörülüyor. 12 Mart Perşembe günü, hava sıcaklığı 12-14 derece arasında seyredecek. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 13 Mart Cuma günü sıcaklık 13-15 derece civarında olacak. Bulutların arasından güneş ara ara gözükecek. Bu dönemde hava koşulları genel olarak ılıman olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik olabileceğini unutmayın. Dışarı çıkarken hafif bir ceket almanız iyi bir fikir. Olası serin havalarda sizi koruyacaktır. Nem oranının %50-60 seviyelerinde olacağını göz önünde bulundurun. Alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların tedbirli olmaları önerilir. Rüzgarın hafif esmesi rahatsızlık yaşatabilir. Rüzgarın etkisini azaltacak uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Kocaeli'de 10 Mart 2026 Salı günü hava koşulları ılıman ve sakin olacak. Önümüzdeki günler için de uygun bir ortam mevcut. Sabah ve akşam saatlerindeki serinliği dikkate alarak, uygun kıyafet seçimi yapmanız faydalı olacaktır. Alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olmanızda yarar var.