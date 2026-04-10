Kocaeli Hava Durumu! 10 Nisan Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 10 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu serin ve yağışlı. Sabah saatlerinde sıcaklık 2-3 derece civarında olacak. Gün boyunca ise sıcaklığın 8-9 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bu koşul, Kocaeli'deki hava durumunun serin ve yağışlı olduğunu gösteriyor.

Yağışların gün boyunca devam etmesi öngörülüyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğundan, kat kat giyinmek vücut ısınızı korur. Rüzgar hafif esebilir. Hava koşullarını serinletebilir. Rüzgâra dayanıklı giysiler giymek akıllıca bir tercih olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 11 Nisan Cumartesi günü sıcaklık 3-9 derece arasında değişecek. Ayrıca bölgesel düzensiz yağışlar görülecek. 12 Nisan Pazar günü sıcaklık 4-11 derece olacak. Nem oranı %56 ile %88 arasında seyredecek. 13 Nisan Pazartesi günü sıcaklık 6-13 derece arasında değişecek. Nem oranı ise %47 ile %92 arasında olacak. 14 Nisan Salı günü sıcaklık 4-14 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %52 ile %91 arasında olacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Kocaeli'de hava durumu değişkenlik gösterebilir. Günlük planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir.