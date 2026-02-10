Kocaeli Hava Durumu! 10 Şubat Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı günü, Kocaeli'de hava durumu kapalı ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 7 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 4 ile 5 derece civarında olacak. Nem oranı %80'in üzerinde. Rüzgar hızı 5 km/saat civarında. Gün içinde kısa süreli hafif yağışlar bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Kocaeli'de değişken olacak. 11 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları 5 ile 12 derece arasında olacak. Hafif yağışlar görülebilir. 12 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında değişecek. Sağanak yağışlar da bekleniyor. 13 Şubat Cuma günü hava sıcaklıkları yine 9 ile 16 derece olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilmeli. Su geçirmeyen giysiler de faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak gerekir. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm sunar. Gerekirse katları çıkarıp giymek mümkündür. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak önemlidir. Şapkalar da soğuk algınlıklarını önlemeye yardımcı olur.