HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 10 Şubat Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 10 Şubat 2026 tarihinde hava durumu kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 4 ile 7 derece arasında değişiyor. Hissedilen sıcaklık ise 4-5 derece civarında. Nem oranı %80’in üzerinde, hafif yağışlar bekleniyor. Önümüzdeki günler değişken hava koşulları sunacak, sıcaklık 5-12 derece arasında değişecek. Yağışlı havalarda su geçirmez giysiler giyilmesi önerilir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen kıyafetler ile hazırlıklı olunmalıdır.

Kocaeli Hava Durumu! 10 Şubat Salı Kocaeli hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı günü, Kocaeli'de hava durumu kapalı ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 7 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 4 ile 5 derece civarında olacak. Nem oranı %80'in üzerinde. Rüzgar hızı 5 km/saat civarında. Gün içinde kısa süreli hafif yağışlar bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Kocaeli'de değişken olacak. 11 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları 5 ile 12 derece arasında olacak. Hafif yağışlar görülebilir. 12 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında değişecek. Sağanak yağışlar da bekleniyor. 13 Şubat Cuma günü hava sıcaklıkları yine 9 ile 16 derece olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilmeli. Su geçirmeyen giysiler de faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak gerekir. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm sunar. Gerekirse katları çıkarıp giymek mümkündür. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak önemlidir. Şapkalar da soğuk algınlıklarını önlemeye yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendiTEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendi
İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı! İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Faciada skandal detay ortaya çıktı! Can pazarı yaşanırken bunu yapmışlar

Faciada skandal detay ortaya çıktı! Can pazarı yaşanırken bunu yapmışlar

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

En büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmış

En büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmış

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.