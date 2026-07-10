Kocaeli Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Temmuz 2026 Cuma günü, Kocaeli'de hava durumu ılıman olacak. Genel olarak keyifli bir gün öngörülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 28 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde 15-16 derece arasında düşüş bekleniyor. Hava genellikle açık kalacak. Ancak güneşli havanın ardından kısa süreli sağanaklar olabilir.

Kocaeli'deki bugünkü hava durumu, açık ve ılımandır. Hafif sağanaklar görülebilir. Dışarı çıkarken şemsiye almanızda fayda var. Gündüz sıcaklıkları 28 derece olarak bekleniyor. Gece ise 15-16 derece arasında değişim olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli olacak. Cumartesi günü hava sıcaklığı 31 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde 14-15 derece arasında düşüş bekleniyor. Pazar gününde hava sıcaklığı 32-33 derece civarına çıkacak. Gece saatlerinde 17-18 derece arasında bir düşüş yaşanacak.

Sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için korunma önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak önem arz eder. Bol su içmek de zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır. Nem oranının artabileceğini unutmamalısınız. Nemli ortamlarda uzun süre kalmamak önemlidir. Serin yerlerde vakit geçirmek faydalı olacaktır.

Kocaeli'de 10 Temmuz Cuma günü hava durumu ılıman ve açık olmakla beraber, gün ilerledikçe sağanaklar olabilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması, güneşli bir hava getirecek. Güneşten korunmak ve serin kalmak için gerekli önlemleri almak kritik önem taşır.