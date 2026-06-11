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Kocaeli Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 11 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli. Sıcaklık 20-25 derece arasında seyredecek. Hafif rüzgar, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için keyifli bir atmosfer sunacak. Önümüzdeki günler de benzer şekilde devam edecek. Açık hava etkinlikleri yapmak, doğa yürüyüşlerine çıkmak veya deniz kenarında zaman geçirmek için harika bir fırsat olacak. Güneş koruyucu kullanmayı unutmayın.

Kocaeli Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

11 Haziran 2026 Perşembe günü, Kocaeli'de hava durumu keyifli olacak. Hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 20-25 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif. Hızı yaklaşık 5-6 km/s olacak. Nem oranı %50-60 arasında kalacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Haziran Cuma günü, hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık yine 20-25 derece aralığında kalacak. 13 Haziran Cumartesi günü, hava açık olacak. Sıcaklık 20-25 derece arasında olacak. 14 Haziran Pazar günü de hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık yine 20-25 derece aralığında kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem.

Bu güzel havayı değerlendirmek için birçok şey yapabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Deniz kenarında vakit geçirebilirsiniz. Güneş koruyucu kullanmayı unutmayın. Güneşin etkisi artabilir. Hafif rüzgarlar alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle hazırlıklı olmalısınız. Kocaeli'deki güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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