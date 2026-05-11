Kocaeli Hava Durumu! 11 Mayıs Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Mayıs Pazartesi 2026, Kocaeli'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 14 ile 25 derece arasında olacak. Hava genellikle parçalı bulutlu. Nem oranı ise %60 civarında kalacak. Rüzgar hızı saatte 1.72 km. Rüzgar kuzeydoğudan esecek.

Bu güzel havayı fırsat bilerek açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşlerine çıkmak iyi bir fikir. Sevdiklerinizle birlikte vakit geçirebilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklıklarının düşebileceğini unutmayın. Bu nedenle akşam saatlerinde ceket almanızda fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman olacak. 12 Mayıs Salı günü hava sıcaklıkları 16 ile 25 derece arasında değişecek. Hava çoğunlukla güneşli olacak. 13 Mayıs Çarşamba günü ise yer yer sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar 12 ile 24 derece arasında olacak. 14 Mayıs Perşembe günü daha serin bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 9 ile 17 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olun. Özellikle 13 Mayıs Çarşamba günü için yağış ihtimalini göz önünde bulundurun. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, kapalı alanlara alternatif hazırlayın. Diğer günlerde hava koşulları daha uygun görünüyor. Açık hava etkinliklerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Kocaeli'de hava koşulları genel olarak ılıman ve keyifli olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumunu takip ederek planlarınızı yapabilirsiniz.