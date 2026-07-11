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Kocaeli Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de hava durumu, 11 Temmuz 2026 itibarıyla açık ve güneşli. Sıcaklık 29-30 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 6 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 15 Temmuz'da muhtemel sağanaklar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun ortam sağlarken, güneş ışınlarına karşı koruyucu önlemler almak önem taşıyor. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın.

Kocaeli Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü, Kocaeli'de hava güzel. Gün boyunca açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 29 ile 30 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı %24 civarında olacak. Bu, hava koşullarının rahatlatıcı olduğu anlamına geliyor.

Bu güzel hava koşulları, açık hava etkinlikleri için ideal. Parklarda yürüyüş yapabilirsiniz. Sahil kenarında vakit geçirebilirsiniz. Doğa ile iç içe aktiviteler planlayabilirsiniz. Fakat güneş ışınları dik açıyla geldiği için dikkatli olmalısınız. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Koruyucu önlemler almak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Temmuz Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 30 derece civarında seyredecek. 13 Temmuz Pazartesi günü yine hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 29 derece civarında olacak. 14 Temmuz Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 28 derece civarında kalacak. 15 Temmuz Çarşamba günü ise muhtemel sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık yine 28 derece civarında olacak. 16 Temmuz Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 29 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Bu, dış mekan etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak 15 Temmuz'da muhtemel sağanaklar olabileceği için hazırlıklı olmalısınız. Bu tarihte dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği bu dönemde güneşe doğrudan maruz kalmamak önemlidir. Koruyucu önlemler almak önemlidir.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam oluşturuyor. 15 Temmuz'da muhtemel sağanaklar olabileceğinden, hazırlıklı olmalısınız. Yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ayrıca, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği bu dönemde dikkatli olmalısınız. Koruyucu önlemler almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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