Kocaeli Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de, 12 Şubat 2026 Perşembe günü hava koşulları değişken olacak. Sıcaklık 9 ile 17 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 8 ile 10 derece civarında olacak. Nem oranı %53 ile %81 arasında olacak. Rüzgar hızı 5 ile 20 km/s arasında esmesi bekleniyor. Gün boyunca hava kapalı ve bulutlu olacak. Gün doğumu saati 07:58, gün batımı saati 18:30 olarak öngörülüyor.

13 Şubat Cuma günü sıcaklık 6 ile 14 derece arasında olacak. 14 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 6 ile 13 derece aralığında bekleniyor. 15 Şubat Pazar günü ise 3 ile 14 derece arasında değişim gösterecek. Bu günlerde hava kapalı ve bulutlu olacak. Hafif yağışlar görülebilir.

Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı olacak. Gün içinde yağış ihtimali bulunduğundan, dışarı çıkarken şemsiye almakta yarar var. Rüzgar hızı 5 ile 20 km/s arasında değiştiği için uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz. Nem oranı yüksek olduğundan, hafif ve nefes alabilir kıyafetler giymek iyi bir seçenek olacaktır.

