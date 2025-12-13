Kocaeli Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün Kocaeli'de hava durumu serin ve bulutlu. Mevsim normallerine uygun bir hava bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 6 ile 14 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 4 ile 6 derece arasında olacak. Nem oranı %52 civarında seyrediyor. Rüzgar hızı ise 5 km/saat. Gün doğumu saati 08:15. Gün batımı saati ise 17:33.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 14 Aralık Pazar günü hafif sağanak yağmur bekleniyor. 15 Aralık Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında değişecek. 16 Aralık Salı günü bol güneş ışığı görülecek. Sıcaklıklar 4 ile 12 derece arasında kalacak.

Bu dönemde hava serin. Zaman zaman yağışlı olabilir. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecek. Kalın giysiler giymeniz önerilir. Kat kat giyinmek de iyi bir seçenek. Nem oranı yüksek günlerde solunum yolu rahatsızlıkları yaşayanların dikkatli olması gerekiyor. Gerekirse maske takılabilir. Rüzgar hafif olduğu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacaktır.